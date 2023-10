Bij een grote brand in een politiehoofdkwartier in de Egyptische stad Ismailia zijn naar schatting rond de veertig gewonden gevallen. Het pand van het ‘Directoraat Veiligheid’ lijkt volkomen uitgebrand afgaande op beelden gemaakt bij het nablussen. De oorzaak van de brand die bijna 2,5 uur duurde, is niet bekend.