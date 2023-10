De buitenlandministers van de EU-landen komen maandagochtend bijeen in de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Met dat novum willen ze tonen dat Oekraïne op de Europese Unie kan blijven rekenen. „Samen laten we zien dat we vierkant achter Oekraïne staan”, twittert minister Hanke Bruins Slot.