Rapport: Egypte schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid

Marteling is in Egyptische gevangenissen zo „wijdverbreid en systematisch” dat sprake is van misdaden tegen de menselijkheid. Dat stellen zes Egyptische en Britse mensenrechtenorganisaties in een rapport dat ze maandag aanbieden aan het Comité tegen foltering van de Verenigde Naties. Volgens de organisaties is sprake van „staatsbeleid” dat mogelijk gemaakt wordt door „noodwetten, wetten tegen ‘terrorisme’ en de algehele onschendbaarheid van daders” en dat bedoeld is om de oppositie monddood te maken.