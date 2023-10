Het caravan- en camperbezit onder jongeren is de afgelopen jaren fors gestegen. Tussen 1 januari 2020 en 1 september 2023 steeg het bezit onder Nederlanders tot en met 25 jaar met liefst 53 procent, in de categorie 26 tot en met 35 jaar gaat het om een toename van 35,5 procent. Het totale aantal van dit soort kampeermiddelen in Nederland groeide in deze periode met 7 procent, meldt de Kampeer en Caravan Industrie (KCI).