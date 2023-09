Naast een condoleanceregister in een wijkcentrum in Rotterdam, heeft de gemeente ook een digitaal condoleanceregister geopend voor de drie slachtoffers van de schietpartijen donderdag in de stad. Dat is volgens een woordvoerder na goed overleg en met instemming van de nabestaanden gebeurd. Zaterdagavond zijn er al tientallen berichten achtergelaten.