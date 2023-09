Libië hervat vliegverkeer op Italië na bijna tien jaar

Libië vliegt weer op Italië. Volgens de autoriteiten in Tripoli is zaterdag een toestel opgestegen met bestemming Rome. Dat was bijna tien jaar niet mogelijk door een ban van de Europese Unie. Die verbood in 2014 vluchten van Libische maatschappijen naar de EU wegens de oorlog die het Noord-Afrikaanse land verscheurde. Onder meer het internationale vliegveld Mitiga kwam onder vuur te liggen. De gewapende strijd is nog altijd niet voorbij.