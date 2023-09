De snelweg A44 in de richting van Den Haag is ter hoogte van Wassenaar afgesloten, melden de ANWB en Rijkswaterstaat Verkeer. Er is een ongeluk gebeurd waarbij meerdere voertuigen zijn betrokken. De politie doet onderzoek en daarna moet het wegdek worden schoongemaakt, aldus Rijkswaterstaat. De dienst verwacht dat de weg daarom de komende uren nog dicht is.