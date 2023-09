De docent die donderdag om het leven kwam bij een van de twee schietpartijen in Rotterdam was een bekend gezicht en een gewaardeerde docent en collega bij het Erasmus MC. Dat laat het Rotterdamse ziekenhuis weten in een portret van de 43-jarige Jurgen Damen, die sinds 2013 voor het Erasmus MC werkte en donderdag in een leslokaal van het ziekenhuis werd doodgeschoten.