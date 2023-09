Voor de tweede keer dit jaar is een zebrapad met regenboogkleuren in het Zeeuwse dorp Biervliet (gemeente Terneuzen) zwartgeverfd, bevestigt wethouder Laszlo van de Voorde berichtgeving door Omroep Zeeland. Van de Voorde zegt dat dinsdag in de collegevergadering wordt gesproken over de vernieling, die in de nacht van vrijdag op zaterdag plaatsvond.