De politie heeft donderdag in een woning aan de Teugelhof in de Utrechtse binnenstad het lichaam gevonden van een man, die waarschijnlijk door een misdrijf om het leven is gekomen. Agenten namen een kijkje in de woning na een melding dat de man al dagen niet gezien was en dat er ook geen contact meer met hem was geweest, meldt de politie zaterdag.