Sinds de inval van Azerbeidzjan in Nagorno-Karabach zijn volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR al meer dan 100.000 mensen vertrokken uit de enclave. Daarmee is een groot deel van de oorspronkelijke bevolking weg uit het gebied. Tot voor kort woonden er zo’n 120.000 voornamelijk etnische Armeniërs in het betwiste stuk land.