In de Verenigde Staten dreigt een shutdown doordat de Republikeinen en de Democraten in het Huis van Afgevaardigden het niet eens kunnen worden over de overheidsbegroting. Zaterdag is de laatste dag van het fiscale jaar en dus de laatste kans om een shutdown te voorkomen. Dat wil zeggen dat een deel van de overheid plat komt te liggen en dat sommige ambtenaren niet meer kunnen worden betaald als er geen deal komt.