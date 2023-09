Klaas Knot maakt zich als voorzitter van de Financial Stability Board (FSB) zorgen over de grote schuldenlast van zogenoemde schaduwbanken, oftewel financiële spelers die buiten het traditionele bankensysteem opereren. In gesprek met de Britse zakenkrant Financial Times waarschuwt hij dat die schulden, en het gebrek aan goede informatie hierover, een risico vormen voor de mondiale financiële stabiliteit.