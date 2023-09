September 2023 was de warmste septembermaand ooit in Duitsland sinds de metingen in 1881 begonnen, meldt de Duitse weerdienst DWD vrijdag op basis van voorlopige resultaten. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 17,2 graden. Dat is 3,4 graden hoger dan gemiddeld voor de huidige referentieperiode, die loopt van 1991 tot 2020.