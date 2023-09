Het is altijd ongemakkelijk als je tijdens een trouwgesprek met het aanstaande bruidspaar de passage uit het formulier leest waar staat: „zo zult u uw wettige man (…) volgen (…) als uw heer, zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem haar heer noemde”. Dit ongemak wordt nog versterkt als dit formulier klinkt in een kerkdienst waarin nogal wat onkerkelijken aanwezig zijn. Is dit niet volstrekt uit de tijd?