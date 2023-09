Bestuursvoorzitter: Erasmus MC zal nooit meer hetzelfde zijn

„Het Erasmus MC zal nooit meer hetzelfde zijn.” Dat zegt Stefan Sleijfer, voorzitter van de raad van bestuur van het Rotterdamse academische ziekenhuis vrijdag in een verklaring op de ziekenhuiswebsite. „We zijn diep in schok over de gebeurtenissen. We zijn begonnen om de draad weer zoveel mogelijk op te pakken. Dat is moeilijk”, aldus Sleijfer. Het onderwijs in het ziekenhuis ligt volgens hem vooralsnog stil. In en rond het Onderwijscentrum, waar een schietpartij plaatshad, wordt schoongemaakt.