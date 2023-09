Demissionair ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) brengen vrijdagmiddag een bezoek aan het Erasmus MC in Rotterdam, een dag na de dodelijke schietpartij daar. Een docent (43) kwam daarbij om het leven. In een nabijgelegen woning werd een 39-jarige vrouw gedood. Haar 14-jarige dochter overleed enkele uren later aan haar verwondingen.