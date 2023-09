Donderdag was „een verschrikkelijk zwarte dag voor heel Rotterdam” zegt demissionair binnenlandminister Hugo de Jonge, zelf Rotterdammer, na de dodelijke schietpartij in en bij het Erasmus MC. Drie mensen kwamen om het leven, onder wie De Jonges eigen huisarts, die doceerde in het EMC. „Een ongelooflijk aimabele en meelevende vent”, typeert De Jonge hem.