Bij een grote explosie in Nagorno-Karabach zijn afgelopen maandag zeker 170 mensen om het leven gekomen. De autoriteiten meldden eerder dat er 68 doden waren, maar hebben het dodental nu flink verhoogd. Toen was er ook nog sprake van bijna driehonderd gewonden en 105 vermisten. De oorzaak van de ontploffing is niet bekend.