Bij het huis van de donderdag doodgeschoten moeder en haar 14-jarige dochter hebben enkele mensen een bosje bloemen gestoken in de zwarte schermen die rondom het woningblok staan. Er heerst een verdrietige sfeer op het Heiman Dullaertplein in de Rotterdamse wijk Delfshaven, aldus een verslaggever ter plaatse. Politie is op het plein in gesprek met buurtbewoners. Er wordt gehuild en sommige mensen omhelzen elkaar.