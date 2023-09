De EU-landen hebben een lonkende doorbraak over de Europese regels voor migratiecrises donderdag nog niet waargemaakt. Het compleet nieuwe Europees migratiebeleid waarvan die regels een sleutelonderdeel zijn, blijft daardoor nog in de waagschaal. Na een ommezwaai van Duitsland leek een akkoord voor het grijpen. Maar nu aarzelt, in ieder geval, Italië.