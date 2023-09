Politiechef Westerbeke: twee dodelijke slachtoffers, meisje (14) zwaargewond

Bij de schietincidenten donderdag in Rotterdam zijn op twee verschillende locaties twee mensen omgekomen: een 39-jarige vrouw en een 46-jarige man. De dochter van 14 jaar van de 39-jarige vrouw is zwaargewond geraakt. Dat zei Fred Westerbeke, de hoofdcommissaris van de Regionale Politie Eenheid Rotterdam, tijdens een persconferentie donderdagavond die de gemeente Rotterdam houdt over de twee schietincidenten in de stad. De bijeenkomst is in het stadhuis van Rotterdam.