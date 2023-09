Het begin dit jaar gepresenteerde voorstel voor een Europees verbod op PFAS-stoffen heeft 5600 reacties vanuit de hele wereld opgeleverd. Het Europese agentschap voor chemische stoffen (ECHA) neemt al die opmerkingen en suggesties mee in een advies aan de Europese Commissie. Naar verwachting neemt Europa in 2025 een besluit over een PFAS-verbod, dat dan in 2026 of 2027 zou ingaan.