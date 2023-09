Zoogdiervereniging verwijt Europese Commissie opruiende toon

De Zoogdiervereniging verwijt de Europese Commissie dat er een „opruiende toon” is gebruikt in een oproep van de commissie aan de lidstaten om gegevens over wolven aan te leveren. Volgens de vereniging gaat de commissie te ver in de beschrijving van de mogelijke bedreiging die wolven zouden zijn voor de veiligheid van mensen. De Zoogdiervereniging en het samenwerkingsverband van zeven Europese natuurbeschermingsorganisaties willen dat het bericht dat de Europese Commissie begin september heeft rondgestuurd over de wolf wordt gerectificeerd, schrijven zij in een brief aan commissievoorzitter Ursula von der Leyen.