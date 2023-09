De Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie is momenteel in het gebouw van het Rotterdamse Erasmus MC, omdat de verdachte van twee schietpartijen daar mogelijk binnen is. De mogelijke dader, die een vuurwapen heeft, is nog niet aangehouden. Hij wordt verdacht van twee schietpartijen in Rotterdam, waarvan één in een klaslokaal van het ziekenhuis.