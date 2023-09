Waterbeheerders raken gewend aan omgang met droge zomers

Rijkswaterstaat en de waterschappen zien de omgang met droogte in het voorjaar en de zomer steeds meer als regulier werk. Er wordt minder snel opgeschaald naar een alarmniveau en maatregelen als het extra opsparen van water in het IJsselmeer en het Markermeer zijn dit jaar al genomen toen er nog geen sprake was van droogte. Dat zegt Rijkswaterstaat bij het verschijnen van de laatste droogtemonitor van 2023, vlak voor het stormseizoen op 1 oktober van start gaat.