Volgens het Groninger Gasberaad leidt het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen niet tot grote veranderingen. Jan Wigboldus, voorzitter van de belangenorganisatie, noemt het vooral een”administratieve kwestie”. Wel is hij blij dat het kabinet het besluit vorige week definitief heeft genomen. Hij hoopt dat het stoppen van de gaswinning mensen in de provincie Groningen zekerheid biedt over hun toekomst.