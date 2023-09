Bijna geen plek meer voor bevers in Noord-Nederland

Waterschap Hunze en Aa’s heeft nog maar twee plekken over voor bevers die elders in het werkgebied niet welkom zijn. Het moment nadert dat gevangen bevers doodgeschoten moeten worden, stelt het schap donderdag. Doodschieten van bevers mag alleen onder zeer strikte voorwaarden, want het knaagdier is beschermd in Nederland. Tot nu toe zijn alleen in Limburg en Gelderland enkele bevers afgeschoten, omdat zij met hun graafwerk dijken instabiel maakten.