Heeft het omwisselen van diverse grondlagen een positief effect op het veen? Die vraag staat centraal bij een proef in de Groote Veenpolder, een veenweidegebied van zo’n 2500 hectare met een relatief intensieve melkveehouderij in de Friese gemeente Weststellingwerf. Door de veenlaag onderop te plaatsen, is de verwachting dat het minder snel vergaat.