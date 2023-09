Taiwan presenteert eigen type onderzeeër

Taiwan heeft een zelfgemaakte onderzeeër gepresenteerd. Het is voor de defensie van het belaagde eiland een belangrijke stap. Het prototype vormt onderdeel van een ambitieus plan de defensie te moderniseren. Taiwan heeft twee onderzeeërs van een type uit de Zwaardvisklasse die het in de jaren 80 in Nederland kocht. Het door China geclaimde en bedreigde eiland heeft ook nog twee oude Amerikaanse onderzeeërs die het in de jaren 70 aanschafte, maar die worden uitsluitend voor trainingsdoeleinden gebruikt.