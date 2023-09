Aandacht beleggers gaat uit naar effect hoge olieprijzen

De aandacht van beleggers op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat donderdag onder meer uit naar de olieprijzen en verzekeraars. NN en ASR leden een dag eerder nog forse koersverliezen doordat ze ongunstige uitspraken van het gerechtshof Den Haag over zogenoemde woekerpolissen te verwerken kregen. Het is de vraag of ze nu enig herstel laten zien. Daarnaast voedden de almaar oplopende olieprijzen de zorg dat de inflatie langere tijd hoog zal blijven, wat aan de bedrijfswinsten knaagt en ook voor hoge rentes zorgt.