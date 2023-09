Trump verkiest bezoek auto-industrie boven Republikeins debat

Terwijl zijn zeven Republikeinse rivalen debatteerden in Californië bezocht Donald Trump, voormalig president en grootste kanshebber om de kandidaat van de Republikeinen te worden voor de verkiezingen in november 2024, een autofabriek in Detroit. Daar bekritiseerde hij zijn Democratische tegenstander Joe Biden. Door in te zetten op elektrische auto’s, helpt Biden de Amerikaanse auto-industrie om zeep, aldus Trump. „Je kunt loyaal zijn aan werk of je kunt loyaal zijn aan milieugekken”, zei hij tegen een groep van enkele honderden uitgenodigde werknemers.