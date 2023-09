De Provinciale Staten van Gelderland hopen dat Henri Lenferink als waarnemend commissaris van de Koning de rust terugbrengt op het provinciehuis in Arnhem. Lenferink neemt de komende maanden de taken over van John Berends, die wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en vorige week besloot zijn functie tijdelijk neer te leggen om ruimte te maken voor een onafhankelijk onderzoek.