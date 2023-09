Gevolgen van terugvorderen toeslagen zijn niet onderzocht

Toen het kabinet in 2010 besloot om kinderopvangtoeslag terug te vorderen als een ouder hier geen recht op bleek te hebben, is „niet geïnformeerd” wat daarvan de gevolgen zouden zijn, blijkt uit het verhoor van topambtenaar Christianne Mattijssen. Als bijvoorbeeld een ouder de eigen bijdrage (een relatief klein bedrag) niet betaalde, moesten er vele duizenden euro’s aan voorgeschoten toeslag worden terugbetaald. Deze ‘alles-of-niets-systematiek’ is een van de redenen dat het toeslagenschandaal tot zulke grote problemen leidde bij gedupeerde ouders.