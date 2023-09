De provincie Friesland wil in gesprek met zorgverzekeraars en de ziekenhuizen Tjongerschans in Heerenveen en Antonius in Sneek over de geplande sluiting van die ziekenhuizen en de opening van een nieuw ziekenhuis in Joure. Gedeputeerde Femke Wiersma zei de breedgedragen zorgen van partijen in de Provinciale Staten te delen, ook al heeft de provincie er uiteindelijk niets over te zeggen.