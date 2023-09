Bij de politie zijn ruim dertig tips binnengekomen over een dodelijke schietpartij eerder dit jaar in Houten na aandacht voor de zaak in de uitzending van Opsporing Verzocht. In het televisieprogramma werd dinsdagavond onder meer een geluidsfragment gedeeld met daarop de stem van de dader die de 37-jarige Rishi Rampadarath doodschoot.