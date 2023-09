Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst heeft besloten dat er dit jaar geen sinterklaasintocht komt. Vanwege de rellen vorig jaar is de intocht in Staphorst aangemerkt als hoogrisico-evenement, waarbij onder andere de politie en de veiligheidsregio moeten adviseren over de aanvraag en de organisatie. Hierdoor is er te weinig tijd om een veilige intocht te organiseren, meldt de gemeente.