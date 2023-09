Een appartementencomplex in Diemen is dinsdagavond urenlang ontruimd geweest vanwege explosieven in een woning. Dat meldt de politie woensdag. Dinsdag meldde de Amsterdamse zender AT5 nog dat de politie niets kon zeggen over wat er precies aan de hand was bij het complex, behalve dat het ging om een lopend onderzoek.