Vanaf half oktober vangt de gemeente Den Haag vijftig alleenstaande minderjarige vreemdelingen op. De jongeren in de leeftijd van 15 tot 17 jaar kunnen voor zeker zes maanden terecht in het B-aparthotel Kennedy, schuin tegenover het Catshuis. Ze worden daar 24 uur per dag begeleid. Ook wordt onderwijs geregeld, meldt de gemeente.