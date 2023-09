Ruben Ohlrichs (23) en Rhodé Kers (19) hebben een relatie en werken beiden als vrijwilliger op de Global Mercy, een van de schepen van Mercy Ships. Ruben werkt als IT-er en Rhodé als head receptionist. Momenteel verblijven ze in Sierra Leone, waar ze de lokale bevolking van medische hulp voorzien. Verder traint Mercy Ships in Afrika medische professionals, zodat de zorg in West-Afrikaanse landen ook structureel verbetert.