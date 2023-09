Plaatsen deel Maasdeltatunnel bij Rotterdam gaat weer niet door

Het plaatsen van het tweede deel van de Maasdeltatunnel onder het Scheur in de regio Rotterdam gaat in oktober weer niet door. Een eerste poging om het tunneldeel te plaatsen in april van dit jaar mislukte omdat er een kabel knapte. In de zomer dacht Rijkswaterstaat een betere constructie te hebben gevonden, maar nu is bij testen gebleken dat een deel van die constructie niet aan de eisen voldoet. Mogelijk probeert de dienst het later dit jaar nog eens, maar dat is nog niet zeker, aldus Rijkswaterstaat.