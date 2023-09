Ongeveer tien appartementen in de Utrechtse wijk Overvecht zijn woensdagochtend korte tijd ontruimd geweest om een verdacht pakketje in een woning. Aangezien het niet iets bleek te zijn dat een risico vormt voor de omgeving, is alles inmiddels weer terug naar normaal en kunnen bewoners weer terug naar huis, meldt de politie.