De Duitse regering heeft de extreemrechtse organisatie Artgemeinschaft verboden, waarna korte tijd later door het hele land invallen werden gedaan bij leden. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn in twaalf deelstaten, waaronder Noordrijn-Westfalen, invallen gedaan in 26 woningen van 39 leden. Minister Nancy Faeser noemt Artgemeinschaft een „sektarische, diep racistische en antisemitische vereniging”.