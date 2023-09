VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans heeft in de Tweede Kamer de wind van voren gekregen in het debat over de spreidingswet asielzoekers. Vooral de voormalige coalitiegenoten D66, CDA en ChristenUnie (CU) hadden forse kritiek op de draai die de VVD heeft gemaakt na de val van het kabinet begin juli. De VVD is nu fel tegen de spreidingswet, terwijl de liberalen die tot juli wel wilden.