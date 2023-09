Krant: bedrijf achter ChatGPT mogelijk al 90 miljard dollar waard

OpenAI, de maker van chatbot ChatGPT, praat met investeerders over een mogelijke aandelenverkoop waarbij de start-up zou worden gewaardeerd op 80 miljard tot 90 miljard dollar. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Een dergelijk prijskaartje zou betekenen dat OpenAI inmiddels bijna drie keer zo veel waard is als bij een instapmoment van investeerders eerder dit jaar. Ook zou de op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) pionierende onderneming daarmee een van de hoogst gewaardeerde start-ups ter wereld worden.