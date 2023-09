Het stichtingsbestuur van Waternet laat een extern onderzoek uitvoeren na eerdere berichtgeving van het NRC over mogelijke belangenverstrengeling van de voormalig directeur Roelof Kruize. Dat staat in een brief die dinsdag is gestuurd naar de Amsterdamse gemeenteraad door wethouder Melanie van der Horst (Water) en Joyce Sylvester, dijkgraaf van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.