British Museum vraagt hulp publiek bij zoektocht gestolen stukken

The British Museum schakelt de hulp van het Britse publiek in bij het terugvinden van een groot aantal gestolen items. Het museum lanceerde dinsdag een website waar beschrijvingen staan van de vermiste items en foto’s van stukken die nog wel in de collectie aanwezig zijn en lijken op de verdwenen kostbaarheden. In augustus maakte de Londense trekpleister bekend dat er zo’n 2000 stukken waren verdwenen door diefstallen van een medewerker.