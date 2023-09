Beleggers schrikken van aankondiging luchtvaartmaatschappij SAS

De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS was dinsdag een grote verliezer op de Europese beurzen. In Stockholm zakte het aandeel zo’n 8 procent nadat SAS bekendmaakte dat de noodlijdende maatschappij meerdere biedingen van potentiële investeerders in overweging neemt. Analisten vrezen dat beleggers die nu aandelen in het bedrijf bezitten, straks mogelijk de dupe zullen zijn omdat de waarde van hun aandelen bij een deal flink kan verwateren.