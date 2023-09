De politie heeft dinsdagochtend een 36-jarige inwoner uit Utrecht opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het plaatsen van een explosief bij een beautysalon aan de Brink in Laren. In de nacht van 16 op 17 februari plakte iemand iets op de ruit van de salon, later bleek dat het ging om een explosief, zo legt de politie uit.