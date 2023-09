EU-chef: ook Tesla onderzoeken op Chinese subsidies stekkerauto’s

De Europese Commissie wil, naast Chinese autofabrikanten, ook onderzoeken in hoeverre Tesla en Europese automakers oneerlijke subsidies ontvangen in de elektrische auto-industrie in China. Dat zegt Eurocommissaris voor Handel, Valdis Dombrovskis, in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times. Brussel kondigde het onderzoek eerder deze maand aan, uit angst dat de financiële steun nadelig kan zijn voor de Europese industrie.